Sechster Sieg des TSV Köngen in Folge

1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Köngener Verbandsliga-Handballer sind nach dem 34:27 gegen das Team Esslingen schon Vierter.















Das nennt man einen Lauf: Der 34:27 (17:11)-Derbyerfolg gegen das Team Esslingen war bereits der sechste Sieg der Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen in Folge. Dadurch schob sich die Mannschaft auf Platz vier vor. Die letzte Niederlage kassierten die Köngener am 21. Januar beim – mittlerweile souveränen – Spitzenreiter MTG Wangen. Nach ganz oben wird nicht mehr viel gehen, aber die Köngener genießen den Moment. Wie selbstbewusst sie sind, hört man auch aus der Aussage von Co-Trainer René Mltschoch heraus: „Wir haben es nicht geschafft, uns auf zehn oder zwölf Tore abzusetzen.“ Das ist wahrlich ein Luxusproblem – und lag auch am Team. „Sie haben durchgehend gekämpft und sind immer wieder zumindest auf vier Tore herangekommen“, lobte Mltschoch die Esslinger.