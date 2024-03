Handball-Verbandsliga: Satte Klatsche für das Team Esslingen

1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Das Team unterliegt Tabellenführer SG Weinstadt mit 28:43.











Die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen fingen sich gegen Klassenprimus SG Weinstadt beim 28:43 (15:22) eine ordentliche Schlappe ein. Damit endete auch die Serie der Esslinger von zuvor acht Siegen in Folge. „Das war deutlicher als gedacht“, urteilte der derzeit verletzte Team-Spieler Benedikt Frohna. Nur eine gute Viertelstunde lang vermochten es die Esslinger, dem Tabellenführer Paroli zu bieten. Ab dem 11:11 (16.) setzte sich Weinstadt kontinuierlich ab, beim 32:22 (42.) lag die SG erstmals mit zehn Treffern vorne, bis zum Abpfiff sollte der Vorsprung aber noch auf das doppelte anwachsen. „Wir haben über 60 Minuten in der Abwehr keinen Zugriff gefunden“, sagte Frohna – und erkannte neidlos an: „Von den Einzelspielern her hat Weinstadt eine derart hohe Qualität, dass sie auch verdient aufsteigen werden.“

Team Esslingen: Boss, Rehberger, Di Vicenzo; Adelt (1), Merk (3), David Frohna (5), Spannagel, Braune (5/1), Mehlitz (10), Felix Guhl, Marcel Reitzle (2), Christopher Frohna, Erichs (1), Maik Reitzle (1).