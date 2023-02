1 Eine umkämpfte Partie – Philipp Bader (Mitte, in blau) vom TSV Denkendorf setzt sich gegen Reichenbach durch. Foto: /Herbert Rudel

Durch die zweite Niederlage in Folge mit nur einem Tor – dieses Mal mit 28:29 in Denkendorf – droht der TVR den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.















Wenige Sekunden waren in der Partie der Handball-Verbandsliga noch zu spielen. Die Gastgeber des TSV Denkendorf lagen mit einem Tor in Führung und die favorisierten Gäste vom TV Reichenbach hatten den Ball. Doch wie schon in einigen Szenen zuvor parierte der Denkendorfer Keeper Benedikt Schrade auch diesen Wurf. Das Spiel war damit entschieden: 29:28 (13:15) war auf der Anzeigentafel in der Denkendorfer Sporthalle zu lesen. Das komplette Spieler- und Betreuerteam des gastgebenden TSV versammelte sich um ihren Keeper, hüpfte vor Freude im Kreis und alle stimmten „Derbysieger, Derbysieger“an.