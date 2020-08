1 Das neue HSG-Trainerduo Sinisa Mitranic (Zweiter von rechts) und Marco Gassmann (links) geben Nachwuchsspielern wie den bisherigen A-Jugendlichen Jona Ebert (Zweiter von links) und Timo Siemer eine Chance.Foto: Alexander Ide Foto:

Der Handball-Trainer ist mit dem Start bei seinem neuen Club „ganz, ganz, ganz zufrieden“. Die einzigen beiden Zugänge kommen aus der A-Jugend.

Ostfildern - Sinisa Mitranic eilt ein Ruf voraus. Aber wie das meistens so ist, wenn man einen Menschen näher kennenlernt: Am einen oder anderen von dem, was man so hört, ist etwas dran – manches korrigiert sich jedoch. So erging es auch den Verbandsliga-Handballern der HSG Ostfildern, bevor und nachdem sie auf ihren neuen Trainer trafen. Wobei Mitranic beileibe kein Unbekannter in der Region ist. „Sie haben gehört, dass ich streng sei und hatten ein bisschen Schiss“, erzählt der Coach, kann aber mit einem Lächeln beruhigen: „Das hat sich schnell gelegt, jetzt haben wir ein ganz normales Verhältnis.“