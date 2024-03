Handball-Verbandsliga: Kontrollierte Offensive der Berghandballer

1 Stabwechsel: Beim Derby begrüßen sich Marcel Planitz (links) und Yannik Heetel. Planitz beendet im Sommer seine Karrie bei der SG Hegensberg/Liebersbronn, Heetel wechselt auf den Berg. Foto: /Herbert Rudel

Der Wechsel von Yannik Heetel und Alexander Stammhammer vom TV Reichenbach zur SG Heli fördert bei beiden Teams eine Veränderung der Perspektive.











Link kopiert

Nein, am grundsätzlich guten Verhältnis zwischen den Vereinen ändert der Doppeltransfer nichts. Das betonen die Verantwortliche beider Seiten. Und ja, in Reichenbach wird auch in der kommenden Saison Verbandsliga-Handball gespielt – vorausgesetzt, die Mannschaft schafft den Klassenverbleib. Anderslautende Gerüchte sind TVR-Abteilungsleiter Marcus Masching auch zu Ohren bekommen und er dementiert sie kopfschüttelnd und vehement: „Da ist nichts dran.“ Und auch ja, dass die langjährigen Leistungsträger Yannik Heetel und der zurzeit verletzte Alexander Stammhammer nach dem Ende der laufenden Saison zum Ligakonkurrenten SG Hegensberg/Liebersbronn wechseln, ist ein großes Thema in beiden Vereinen und darüber hinaus. Und es zeigt: Die sportliche Perspektive der beiden Teams zeigt in eine unterschiedliche Richtung.