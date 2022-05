Mit 34:37 zogen die Handballer des TSV Köngen am Dienstagabend gegen Steinheim den kürzeren. Der Klassenverbleib in der Verbandsliga wackelt deshalb nach wie vor.















Eine personell ausgedünnte Verbandsliga-Mannschaft des TSV Köngen hat es am Dienstag nicht geschafft, den Klassenverbleib einzutüten. Mit einem Sieg gegen den TV Steinheim wäre das Thema Abstieg erledigt gewesen. Nach dem 34:37 in heimischer Halle, müssen die womöglich noch fehlenden Punkte anderswo geholt werden, am besten gleich am Sonntag (17 Uhr) – wieder zuhause – gegen Gerhausen.