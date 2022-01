1 Lukas Lehmkühler (rechts) mit Magnus Gründig. Foto: /oh

Der 25-jährige Rückraumspieler unterschreibt beim Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga einen Zweijahresvertrag ab dem kommenden Sommer.















Ostfildern - Handball-Verbandsligist HSG Ostfildern hat den nächsten Transfer für die kommende Saison getätigt. Zwar ist Lukas Lehmkühler in der Region nicht so bekannt wie Manuel Späth oder Dominik Eisele, der bereits jetzt für das Team aufläuft, aber er spielt immerhin im Moment noch für den Drittligisten SV Salamander Kornwestheim und wird die HSG in jedem Fall verstärken. Der 25-jährige Rückraumspieler, der beim VfL Waiblingen mit dem Handballspielen begonnen hat und an dem offensichtlich auch andere Vereine interessiert waren, unterschieb beim Spitzenreiter einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag.