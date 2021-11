1 Valentin Weckerle überzeugt im HSG-Trikot und erzielt sechs Tore . Foto: /Robin Rudel

Ostfildern gewinnt das Derby gegen den TSV Köngen mit 30:24.















Ostfildern - Die HSG Ostfildern hat die Niederlage im Topspiel bei der SG Hegensberg/Liebersbronn gründlich abgeschüttelt. Der Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga gewann am Freitagabend gegen den TSV Köngen vor 130 getesteten Zuschauern mit 30:24 (13:11). Deutlich wurde es jedoch erst in der zweiten Hälfte. „Es war ein verdienter Derbysieg, es war in allen Belangen besser als im Spiel gegen Hegensberg/Liebersbronn“, sagte Ostfilderns Betreuer Matthias Dunz erleichtert. „Am Ende konnten wir die ganze Breite unseres Kaders ausspielen und auch die Jungen haben es gut gemacht.“