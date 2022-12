1 Fünf Treffer erzielt Moritz Völter (unser Bild) für den TSV Köngen im Derby beim TSV Denkendorf. Die Punkte bleiben am Ende dennoch bei den Gastgebern. Foto: /Robin Rudel

Derbytime in Denkendorf – vor 450 Zuschauern kamen die Verbandsliga-Handballer des gastgebenden TSV zu einem 31:29 (17:11)-Erfolg über Köngen.















Link kopiert

Trainer Ralf Wagner vom TSV Denkendorf konnte nach dem Spiel zwar nur noch krächzen, fand aber dennoch wertschätzende Worte für den Gegner: „Hut ab, was die Köngener angesichts ihrer personellen Situation in der zweiten Hälfte auf die Platte gebracht haben.“ Mit 31:29 (17:11) hatten die Verbandsligahandballer des TSV Denkendorf den TSV Köngen in der im Vorfeld als „Mutter aller Derbys“ angepriesenen Partie gerade noch so besiegt. Dabei hatte es nach Hälfte eins noch nach einer ordentlichen Klatsche für Gäste ausgesehen.