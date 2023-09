1 Das Derby zwischen Denkendorf und Hegensberg/Liebersbronn gab es schon beim Vorbereitungsturnier in Köngen. Am Ball ist hier Denkendorfs starker Youngster Mattis Riehs. Foto: /Herbert Rudel

Die Handball-Verbandsliga der Männer erscheint außergewöhnlich ausgeglichen. Auch die fünf Teams aus der Region dürften auf einem sehr ähnlichen Niveau sein. Entsprechend schwer ist es, eine Prognose zu treffen.











Fünf Mannschaften aus dem Raum Esslingen treten in der Handball-Verbandsliga an, die deshalb auch treffend als EZ-Land-Liga bezeichnet werden kann. Eine Prognose abzugeben, in welcher Reihenfolge sie die Saison abschließen werden, ist fast unmöglich. Denn das Niveau ist sehr ähnlich – ähnlich hoch. Als Top-Favoriten für den Meister- und einzigen Aufstiegsplatz werden von den meisten Experten andere Teams genannt, nämlich der SKV Unterensingen, der TV Steinheim und die SG Weinstadt, die in der vergangenen Saison noch in der anderen Staffel angetreten war. Den TV Reichenbach haben wenige auf der Rechnung, obwohl die Mannschaft in der vergangenen Runde Zweiter geworden war. Beim TVR können sie damit leben und ordnen sich selbst wie die Nachbarn aus Denkendorf, Esslingen, Köngen und Hegensberg/Liebersbronn irgendwo in der breiten Mitte der Liga ein – mit dem Blick eher nach oben als nach unten. Aus dem Quartett traut Reichenbachs Trainer Jochen Masching der SG Heli am meisten zu. Spannend wird es auf jeden Fall, und das Woche für Woche. Die Saison startet am Samstag erst einmal mit zwei Spielen, dabei ist jedoch gleich das für beide Vereine wichtigste Derby zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV Köngen.