Es sind noch sechs Minuten zu spielen. Es ist längst klar, dass die MTG Wangen als Sieger vom Feld gehen wird, doch die Fans des TV Reichenbach lassen nicht nach. Lautstark feuern sie das Heimteam an. „Steht auf für den TVR, steht auf für den TVR“, hallt es durch die Halle. Dazu kommt der energische Gesang der Wangener Anhängerschaft: „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön“. Im Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga vergab der TVR die letzte, winzige Chance auf den Meistertitel. Die Reichenbacher zeigten über weite Strecken eine schwache Leistung. Wangen drehte hingegen richtig auf und überzeugte mit dynamischen, schnellen Angriffen und einer offensiven Abwehr. So sicherte sich Wangen mit dem 33:22 (15:10)-Sieg am vorletzten Spieltag den verdienten Meistertitel und die lange ersehnte Rückkehr in die Württembergliga.