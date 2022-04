1 Sascha Bauer im TVR-Tor vereitelt einige HSG-Würfe – gegen diesen von Jon Gehrung ist er jedoch machtlos. Foto: /Herbert Rudel

In einem zerfahrenen Derby der Handball-Verbandsliga gewinnt die HSG beim TV Reichenbach am Ende deutlich mit 38:28.















Es war alles andere als ein attraktives Handballspiel. Aber darauf kommt es im Saisonendspurt auch nicht mehr so sehr an, wenn es vor allem darum geht, seine Ziele zu erreichen. Die HSG Ostfildern ist ihrem großen Ziel, dem Aufstieg in die Württembergliga, am Dienstagabend ein großes Stück näher gekommen. Die Mannschaft gewann das Verbandsliga-Nachholderby beim TV Reichenbach mit 38:28 (18:13).