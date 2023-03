1 So bejubeln die Denkendorfer den Sieg in Wangen. Foto: /Thomas Riehs

Die Handballer des TSV Denkendorf sorgen in Wangen für eine Überraschung.















Nach zwei Niederlagen überraschten die Handballer des TSV Denkendorf beim 28:24 (11:15) bei der MTG Wangen – für den Verbandsliga-Tabellenführer war es erst die zweite Niederlage der Saison. Der TV Reichenbach profitierte davon im Aufstiegsrennen nicht, denn der TVR kam gegen den SKV Unterensingen nur zu einem 27:27 (Spielbericht in der Dienstagausgabe). Die SG Hegensberg/Liebersbronn erlebten beim 31:40 in Kirchheim auch eine Überraschung – aber eine unangenehme. Die Partie des Team Esslingen beim HV RV Laupheim wurde mangels Schiedsrichter abgesetzt. Nicht gut lief es für die ebenfalls in Wangen spielenden Denkendorfer Frauen beim 26:36.