Handball – Verbandsfusion: Aus drei Handball-Verbänden soll einer werden

1 Um den Ball gekämpft wird nach der Fusion wie immer – wie hier im Derby zwischen dem TV Reichenbach und dem TSV Denkendorf. Foto: /Herbert Rudel

Im kommenden Jahr geht der neue Baden-Württembergische Handball-Verband an den Start – das wird einige Veränderungen mit sich bringen.











Am 1. Juli 2025 ist es soweit: Dann geht aus dem Badischen, dem Südbadischen und dem Württembergischen Handballverband (HVW) der neue Baden-Württembergische Handball-Verband (BWHV) hervor. Auch die Bezirke werden in diesem Zug neu eingeteilt – aus bisher 14 werden acht. Der Zuschnitt steht bereits. Die endgültige Zustimmung soll an diesem Samstag auf parallel stattfindenden Sonder-Verbandstagen der drei bisherigen Verbände fallen. Der HVW tagt in Hildrizhausen. Wolfgang Stoll, der langjährige Vorsitzende des Bezirks Neckar/Fils, wird mit einer 15-köpfigen Delegation vor Ort sein.