Handball-Transfer: Goldammer wechselt zur TuS Metzingen

1 Katharina Goldammer Foto: / Rudel

Das Top-Talent des TV Nellingen soll an die Bundesliga herangeführt werden.











Dass die Handballerinnen des TV Nellingen ihr zurzeit größtes Talent nicht lange würden halten können, war klar. Anfragen hatte Katharina Goldammer, die mit ihren 16 Jahren bereits unangefochtene Führungsspielerin des Drittligateams ist, jedenfalls einige. Nun entschied sich die Tochter der sportlichen Leiterin und langjährigen Trainerin Veronika Goldammer für einen Wechsel zur TuS Metzingen. Dort soll die Spielmacherin ab der kommenden Saison weiter aufgebaut, zunächst im Drittligateam der HSG Stuttgart/Metzingen eingesetzt und an das Bundesligateam herangeführt werden. In Nellingen hätte Katharina Goldammer vermutlich nicht weiter in der dritthöchsten Spielklasse auflaufen können, denn das Team schwebt dort in akuter Abstiegsgefahr.