Handball-Talent: Katharina Goldammer: „Ich mach’ mein Ding“

1 Läuft. Katharina Goldammer ist die Chefin im Nellinger Ring – und macht bald den nächsten Schritt. Foto: /Herbert Rudel

Die 16-jährige Handballerin Katharina Goldammer ist auf dem Sprung in die Bundesliga – hat aber vorher mit ihrem TV Nellingen noch etwas vor.











Link kopiert

Katharina Goldammer wird in Zukunft viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Sielmingen, Stuttgart, Metzingen – und dann wieder heim nach Sielmingen. Bevor es so weit ist, hält die ganz nahe Zukunft aber noch etwas anderes für sie bereit: Die 16-Jährige will unbedingt mit den B-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen das Final Four um die deutsche Meisterschaft erreichen und dabei eine gute Rolle spielen. Es soll ein perfekter Abschied von ihrem TVN sein – denn dann wechselt sie zur TuS Metzingen, wo sie zum Sprung in die Bundesliga ansetzen will und soll. „Krass“ nennt sie diese Aussicht.