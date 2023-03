1 Die Reichenbacher Landesliga-Frauen sind 2023 noch sieglos. Foto: EZ/Archiv

In der Handball-Bezirksliga gewinnt der TV Altbach das Derby bei der SG Heli II. Das Bezirksklasse-Fildertreffen geht an die HSG-Zweite.















Link kopiert

Bei den Landesligafrauen des TV Reichenbach läuft es im Kalenderjahr 2023 nicht wirklich rund. In der Uhinger Haldenberghalle blieben sie am Samstag zum vierten Mal in Folge sieglos. Bei den Männern in der Bezirksliga gewann hingegen der TV Altbach das Derby bei der SG Hegensberg/Liebersbronn II. Auch der TSV Wolfschlugen II siegte – überraschend – beim TSV Zizishausen II. In der Bezirksklasse kassierte hingegen das Team Esslingen II die dritte Niederlage in Folge und muss nun aufpassen, dass aus dem Dreikampf an der Spitze mit der siegreichen HSG Ostfildern II und dem diesmal spielfreien TSV Neuhausen II nicht ein Zweikampf wird. Souverän löste derweil Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Deizisau II seine Aufgabe gegen den Dritten, die HSG Leinfelden-Echterdingen II. Auch der TSV Köngen II machte mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg.