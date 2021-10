1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Vier Spiele von Teams in der Region Esslingen sind betroffen, darunter das Verbandsliga-Derby zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TSV Denkendorf.















Esslingen - Die Situation wurde in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert. Es wurde gewarnt, es wurde geworben – mittlerweile wirkt sich das Fehlen von Handball-Schiedsrichtern immer mehr auf den Spielbetrieb aus. Ganze neun Begegnungen im Bereich des Handball-Verbandes Württemberg (HVW) wurden am vergangenen Wochenende abgesagt, weil die Unparteiischen aus gesundheitlichen oder anderen Gründen ausgefallen waren und es keinen Ersatz gab.

Während etwa das Spiel des TV Nellingen II in der Württembergliga der Frauen beim HC Schmiden/Oeffingen bereits am Freitagnachmittag „vorläufig“ abgesetzt und dann auch nicht angepfiffen wurde, erwischte es andere Begegnungen wie das Derby der Männer-Verbandsliga zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TSV Denkendorf kurzfristig. Auch die Frauen des TV Reichenbach in der Württembergliga bei der SG H2Ku Herrenberg II und die des TSV Köngen in der Verbandsliga bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf konnten nicht antreten.