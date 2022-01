TV Altbach will „einiges hinterfragen“

Esslingen - Die zweite Mannschaft der SG Hegensberg/Liebersbronn gewann ihr „Auswärtsspiel“ gegen den bislang ungeschlagenen HT Uhingen-Holzhausen zumindest in der Höhe überraschend deutlich mit 35:20, überholte damit den Gegner in der Tabelle und liegt jetzt mit 16:4 Punkten auf Platz zwei der Handball-Bezirksklasse. Der TV Altbach kassierte dagegen eine herbe 23:34-Klatsche gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen. Co-Trainer Steffen Braun stellte ernüchtert fest: „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo man einiges hinterfragen muss.“