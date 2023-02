1 Mit einem direkten Freiwurf scheitert Sina Stumpp beim TV Reichenbach zwar. Einen Zähler holt sie mit der SG Heli dennoch. Foto: /Herbert Rudel

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn holen in Reichenbach ein 27:27 heraus. In der Bezirksklasse der Männer landet die TVR-Zweite hingegen einen wichtigen Sieg in Vaihingen.















So geht Derby: intensiv, umkämpft und spannend bis zum Schluss. Was die Handballerinnen des TV Reichenbach II und der SG Hegensberg/Liebersbronn am vergangenen Samstag beim 27:27 im Nachbarschaftsduell der Landesliga abgeliefert haben, war aller Ehren wert. Die 150 Besucherinnen und Besucher hatten jedenfalls einen packenden Abend erlebt. Bei den Männern in der Bezirksklasse holte Schlusslicht TV Reichenbach II im einzigen Spiel am Wochenende derweil einen enorm wichtigen Sieg gegen den Drittletzten, den SV Vaihingen, und schaffte damit den Anschluss an die Vaihinger und den TSV Grabenstetten II, die jetzt beide nur noch einen Pluspunkt vor den Reichenbachern liegen. In der Kreisklasse A gewannen die Verfolger TSV Köngen II und HSG Leinfelden-Echterdingen II ihre Spiele und blieben damit dem spielfreien Tabellenführer TSV Deizisau II auf den Fersen.