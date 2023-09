1 So sehen Aufsteigerinnen aus: Der HC Wernau tritt nun in der Landesliga an. Foto: /Vreni Mischler

Die HCW-Handballerinnen wollen sind neu in der Landesliga. Hegensberg/Liebersbronn startet als Mitfavorit, Reichenbach II peilt einen Mittelfeldplatz an.











Link kopiert

Es gab Zeiten, da schickte sich der HC Wernau an, im Handball, vor allem bei den Frauen, nach oben durchzustarten. Das ist eine Weile her und im Verein trauert dem schon lange niemand mehr nach. Im Gegenteil, beim HCW sind sie ziemlich geerdet – und froh, dass sie nach einigen Jahren des Neuaufbaus mit den Frauen den Aufstieg in die Landesliga und mit den Männern den Sprung in die Kreisliga A geschafft haben. Der HCW ist wieder da. „Das kann man so sagen“, freut sich der neue Vorsitzende Thomas Bäurle, „die konstante Arbeit der vergangenen Jahre zahlt sich aus, vor allem in der Jugend. Es läuft, wir haben genug Leute, die was machen.“ Die Frauen wollen in der Liga freilich erst einmal Fuß fassen. Die SG Hegensberg/Liebersbronn ist zumindest ein Mit-Favorit. Der TV Reichenbach II möchte mit dem Abstieg nichts zu tun haben.