Handball – 3. Liga Sommer lässt Neuhausen jubeln

Für den dritten Heimsieg in Folge reicht es für die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen nicht. Der Punktgewinn gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen fühlt sich aber ein bisschen so an, denn die MadDogs gleichen erst mit der Schlusssirene zum 28:28 aus.