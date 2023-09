1 In dieser Szene steht der gelb-schwarze Hornets-Block: Evi Valsama (links) und Greta Fündling stoppen SchoBotts Nina Dierolf. Das war aber nicht immer der Fall. Foto: /Robin Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen verlieren zum Start in die Saison mit 23:34. Die Gäste von der SG Schozach-Bottwartal erweisen sich als übermächtig.











Mit Premieren ist das immer so eine Sache: Die Motivation und der Wille sind zwar da, doch die vorhandene Nervosität und eine Portion Ungewissheit sorgen dafür, dass es noch an einigen Stellen hakt. So gesehen war die 23:34 (10:18)-Niederlage des TV Nellingen gegen die SG Schozach-Bottwartal durchaus nachvollziehbar, zumal die Gastgeberinnen ja eine Doppel-Premiere zu absolvieren hatten: mit einem neuformierten Team in der neuen Sporthalle 1.