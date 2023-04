5 Der kroatische Rückraumspieler Josip Sarac bejubelt eines seiner sechs Tore – damit war er bester Frisch-Auf-Werfer in Nasice. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Nikola Krstic

Dem 32:23 im Hinspiel lassen die Handballer von Frisch Auf Göppingen im Viertelfinal-Rückspiel der European League bei Nexe Nasice ein 31:27 folgen. Im Final Four in Flensburg will das Team von Trainer Markus Baur eine enttäuschende Bundesligasaison retten.















Link kopiert

Frisch Auf Göppingen hat den Einzug ins Final Four der European League auf souveräne Art und Weise perfekt gemacht: Nach dem 32:23-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gewann der Handball-Bundesligist auch das Rückspiel beim kroatischen Vizemeister Nexe Nasice mit 31:27 (13:12). „Das war ein von Beginn an konzentrierter Auftritt. Wir sind sehr glücklich, dass wir beim Endturnier dabei sein können“, sagte Trainer Markus Baur, „es ist die einzige Möglichkeit für uns, in dieser Saison noch etwas zu erreichen.“

Auslosung am Donnerstag

Das Final Four findet am 27./28. Mai in Flensburg statt. Die Auslosung fürs Halbfinale geht an diesem Donnerstag (11 Uhr) über die Bühne. Mögliche Göppinger Gegner sind die Füchse Berlin, Montpellier HB und BM Granollers. Die Spanier warfen völlig überraschend Final-Four-Gastgeber SG Flensburg-Handewitt aus dem Wettbewerb.

Das Weiterkommen und auch der Rückspielerfolg von Frisch Auf in Nasice waren zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. Das Baur-Team ließ dem mit erstaunlich wenig Tempo aufspielenden Gegner nie das Gefühl, eine Chance zu haben. Beste Göppinger Werfer vor 2500 Zuschauern waren die Rückraumspieler Josip Sarac (6), Tim Kneule (4) und Jon Lindenchrone (4) sowie Linksaußen Marcel Schiller (4/2).

Für Frisch Auf geht es in der Bundesliga bereits an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) beim HSV Hamburg weiter. Ist der Klassenverbleib auch in der Theorie gesichert, geht der Fokus endgültig Richtung Final Four am Pfingstwochenende. Dort hat Frisch Auf die Chance, zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1960, 1962, 2011, 2012, 2016 und 2017 einen Europapokal zu gewinnen.

Aufstellungen

RK Nexe Radovanovic (1.-46.), Kuzmanovic (46.-60.); Racic 1, Bakic 3, Mileta, Vejin 2, Srsen, Jelinic, Blazevic, Velkavrh, Severec 1, Moslavac 5, Kevic 8, Tomic 3, Melic 1, Markusic 2, Pribetic 1.

Frisch Auf Sego (1.-39.), Rebmann (39.-60.); Kneule 4, Duarte 1, Lindenchrone 4, Sarac 6, Blagotinsek, Schiller 4/2, Röller 2, Goller 1, Gulliksen 3, Hermann 1, Kozina 2, Malus 1, Schmidt 2.

So geht’s weiter

Bundesliga

HSV Hamburg – Frisch Auf (20. April, 19.05 Uhr), Frisch Auf – ASV Hamm-Westfalen (3. Mai, 19.05 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (6. Mai, 18.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (11. Mai, 19.05 Uhr), MT Melsungen – Frisch Auf (1. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (1. bis 4. Juni), VfL Gummersbach – Frisch Auf (7./8. Juni), Frisch Auf – THW Kiel (11. Juni, 15.30 Uhr).

European League

Viertelfinale: Nexe Nasice – Frisch Auf 27:31 (Hinspiel 23:32), SG Flensburg-Handewitt – Fraikin BM Granollers 27:35 (Hinspiel 31:30), Füchse Berlin – Kadetten Schaffhausen 30:24 (Hinspiel 33:37), Montpellier HB – Sporting CP Lissabon 31:30 (Hinspiel 32:32). Final Four: 27./28. Mai in Flensburg (Halbfinal-Auslosung 20. April). (jüf)