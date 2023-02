1 Jedes Tor ist für Niklas Grote (Mitte) und Wolfschlugen harte Arbeit. Foto: / Herbert Rudel

Wolfschlugen verliert in der BWOL gegen die SG H2Ku Herrenberg mit 31:36 – das Unternehmen Klassenverbleib wird damit nicht einfacher.















Link kopiert

Die Luft wird dünner – die Handballer des TSV Wolfschlugen unterlagen in der Baden Württemberg-Oberliga der SG H2Ku Herrenberg mit 31:36 (10:17) und belegen in der Tabelle weiter den 14. Platz in der 18er-Staffel. Vermutlich wird es die letzten sechs Klubs in puncto Abstieg erwischen – nach aktuellem Stand wäre Wolfschlugen als Fünftletzter mit dabei. Der Abstand zum sechsten Platz beträgt fünf, zum letzten Nichtabstiegsplatz sieben Zähler. Steffen Klett will davon aber (noch) nichts hören und gibt sich kämpferisch: „Es gibt noch 26 Punkte zu holen“, sagt der Wolfschlugener Coach mit Blick auf die noch ausstehenden 13 Spiele. Eins sei allerdings klar: „Wir haben jetzt zwei freie Wochen, die gilt es zu nutzen und dann müssen wir den Drittletzten TuS Steißlingen schlagen. Das muss sein.“