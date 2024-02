Handball – BWOL: TSV Deizisau verpflichtet Max Dannenmann

1 Max Dannenmann Foto: oh

Die Frage nach der Ligazugehörigkeit befördert bei den Verantwortlichen der Handballer des TSV Deizisau keine Schweißperlen auf die Stirn. „Für die Planungen macht das keinen Unterschied – entweder spielen wir in der Baden-Württemberg Oberliga gegen den Abstieg oder in der Württembergliga oben mit“, sagt Dennis Prinz vom Management-Team, wohl wissend, dass die Chance gering ist, dass der Klassenverbleib in der BWOL gelingt, die dann Regionalliga heißen wird. Die Abstiegsrunde hat zwar noch nicht begonnen, in diese wird das Team aber trotz noch eines Vorrundenspiels – am Sonntag gegen Spitzenreiter HG Oftersheim/Schwetzingen – mit nur einem einzelnen Zähler gehen.