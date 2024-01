Handball-BWOL: Strübin geht, Stettner und Haiser kommen

1 Michael Stettner (links) und Volker Haiser, hier im vergangenen Mai zu Gast in Plochingen, bleiben ein Team. Foto: /Herbert Rudel

Michael Stettner wird in der kommenden Saison Trainer des TV Plochingen und bringt Volker Haiser als Assistenten mit. Sven Strübin hört nach einem Jahr auf.











„Spannend“ ist ein Wort, das Michael Stettner häufig in den Mund nimmt. In Bezug auf die nächste Trainertätigkeit des 40-Jährigen ist das eine durchaus passende Vokabel: Stettner übernimmt ab dem Sommer die Handballer des TV Plochingen, von denen sich Sven Strübin nach nur einer Saison verabschiedet. Stettners Assistent mit ausgeprägten Befugnissen wird ein alter Bekannter in der Region: Der frühere Reichenbacher Coach Volker Haiser, den Stettner von seiner momentanen Station TSB Schwäbisch Gmünd mitbringt.