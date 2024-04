Handball-BWOL: Simon Baumgartens Abschied vom Handball

1 Mittlerweile ein Bild für die Geschichtsbücher: Simon Baumgarten im Plochinger Trikot. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Plochingen verliert zum Saisonschluss beim TVS Baden-Baden mit 23:30.











Link kopiert

„Klar, ich hätte gerne gewonnen. Aber es hat Spaß gemacht“, sagte Kapitän Simon Baumgarten nach dem letzten Saisonspiel der Handballer des TV Plochingen in der Aufstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga. Während Gegner TVS Baden-Baden nach dem 30:23 (15:13)-Erfolg den Aufstieg in die 3. Liga feierte – etwas verhalten, wie Baumgarten fand – herrschte bei den Plochingern, die sechs der acht Spiele in der Runde verloren, Abschiedsstimmung. Denn für einige Akteure inklusive Trainer Sven Strübin und Baumgarten war es das letzte Spiel für den TVP.