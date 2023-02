1 Der TV Plochingen hatte in Herrenberg alles im Griff. Foto: eas/Archiv

Mit drei „Ersatztorhütern“ gewinnen die TVP-Handballer ihr BWOL-Spiel bei der SG H2Ku Herrenberg klar. Plochingen ist damit wieder auf Kurs.















Link kopiert

Am Fasnetswochenende hat es in der BWOL, anders als zuletzt, keine Überraschungen gegeben. Die Favoriten um den Aufstieg hielten sich schadlos. Auch die Handballer des TV Plochingen setzten sich bei der SG H2Ku Herrenberg letzten Endes mit 34:27 durch, nachdem sie zur Pause mit 19:17 geführt hatten. Kurioses gab es in der Partie, in der die Gäste kein einziges Mal in Rückstand lagen, dennoch zur Genüge.