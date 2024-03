Handball-BWOL: HSG und die Sporthalle 1 – das passt

1 Manuel Späth (hinten) gegen Bittenfeld – das ist immer etwas Besonders. Foto: /Herbert Rudel

Beim 38:38 teilen sich Ostfildern und Bittenfeld II in der BWOL-Aufstiegsrunde die Punkte. Die HSG bleibt in der neuen Nellinger Halle unbesiegt.











Die Nellinger Sporthalle 1 scheint ein gutes Pflaster für die Handballer der HSG Ostfildern zu sein: In der Aufstiegsrunde der Baden Württemberg-Oberliga trennte sich das Team von Trainer Marco Gaßmann vom TV Bittenfeld II mit einem 38:38 (22:18)-Unentschieden und bleibt damit auch im dritten Spiel ungeschlagen, das in der neuen Halle absolviert wurde. Nach zuvor zwei HSG-Niederlagen in Folge waren die Bittenfelder für Gaßmann der klare Favorit: „So ist es am Ende sicherlich ein gewonnener Punkt für uns, auch wenn wir über 60 Minuten gesehen das bessere Team waren.“