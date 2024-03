Handball-BWOL: Deizisau holt nur ein Remis im Duell der Kellerteams

1 Schön geflogen: Moritz Friedel auf dem Weg zu einem seiner fünf Tore. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer des TSV Deizisau teilen sich beim 30:30 in der Abstiegsrunde der BWOL mit der SG H2Ku Herrenberg die Punkte – es wäre aber mehr drin gewesen.











Link kopiert

Die Enttäuschung stand den Handballern des TSV Deizisau deutlich ins Gesicht geschrieben: Im Duell der Kellerteams in der Abstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga kam das Team von Trainer Stefan Eidt gegen die SG H2Ku Herrenberg nicht über ein 30:30 (16:15) hinaus – und bleibt damit in der laufenden Saison ohne Sieg. Für die Herrenberger war es sogar der erste Punkt. Und das, obwohl die Deizisauer in Abschnitt zwei die meiste Zeit die Nase vorne hatten. „Das ist mehr als ein gewonnener Punkt für Herrenberg. Wir haben es versäumt, in der zweiten Hälfte den Sack rechtzeitig zuzumachen“, ärgerte sich Eidt.