Beim TV Plochingen ist viel in Bewegung

1 Marius Klingler ist torgefährlich von außen und wirft bald für den TVP. Foto: /Joachim Baur

Manuel Haas kehrt von den BWOL-Handballern des TV Plochingen zum TV Bartenbach zurück. Zwei Spieler kommen vom TV Neuhausen/Erms.











Link kopiert

Die Handballer des TV Plochingen haben sich in der Baden-Württemberg Oberliga frühzeitig für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga qualifiziert. In welcher Spielklasse sie in der kommenden Runde antreten werden, ist damit noch nicht klar. Dagegen kristallisiert sich immer mehr heraus, mit welchem Personal der TVP ins Rennen gehen wird. Es ist viel Bewegung im Kader.