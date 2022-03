TVB Stuttgart präsentiert sich in Hannover wie ein Absteiger

1 TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt ist angefressen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach zuletzt zwei guten Auftritten fiel Handball-Bundesligist TVB Stuttgart in alte Muster zurück – und verlor in Hannover mit zehn Toren Differenz.















Link kopiert

x Wer gedacht hatte, der zarte Aufwärtstrend des TVB Stuttgart setze sich nach zuletzt drei Punkten aus zwei Spielen nach der Länderspielpause fort, musste sich am Donnerstagabend eines Besseren belehren lassen. Bei der TSV Hannover-Burgdorf setzte es eine deutliche 23:33(9:18-)Niederlage, womit es die Stuttgarter verpassten, den Gegner noch entscheidend in den Abstiegskampf der Handball-Bundesliga hinein zu ziehen. Hannover holte jedenfalls die ersten Punkte im Jahr 2022, und der zuletzt ins Nationalteam berufene Veit Mävers brachte es auf den Punkt: „Wir haben die nötige Leidenschaft aufs Feld gebracht.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Trainer und Mannschaft haben zueinander gefunden

Die wiederum vermisste man vor den 2347 Zuschauern beim TVB, der praktisch von Beginn an auf verlorenem Posten stand und früh mit 1:6 in Rückstand lag. Entsprechend reagierte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt, der bei „Sky“ klare Worte fand: „Ich bin sauer und enttäuscht über die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Wir waren nicht bereit und gerade in der Anfangsphase nicht fokussiert. Dadurch haben wir das Spiel sehr schnell verloren. Das darf uns nicht passieren. Die letzten Spiele waren gut, aber solche Spiele dürfen wir uns nicht erlauben. Ich bin sehr angefressen.“

Welche Probleme die Stuttgarter hatten, zeigte sich allein daran, dass Trainer Roi Sanchez mit Egon Hanusz, Max Häfner und Andri Runarsson gleich drei Spielmacher aufs Feld schickte – ohne Erfolg. Patrick Zieker war mit vier Treffern noch bester Werfer des TVB, Fynn Nicolaus steuerte immerhin drei Treffer bei drei Versuchen bei.

Weiter geht es für den TVB am nächsten Donnerstag (19.05 Uhr) zu Hause gegen den HC Erlangen, und wenn es noch eine positive Nachricht gegeben hat, dann die, dass der Mitkonkurrent im Abstiegskampf aus Balingen gegen die Rhein-Neckar Löwen ebenfalls eine deutliche Niederlage bezog.