1 Der ehemalige Nationalspieler Aleksandar Knezevic gibt ab Sommer die Kommandos beim VfL Waiblingen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Er war Spieler bei Frisch Auf Göppingen, Trainer der Männermannschaft sowie Geschäftsführer und Coach der Frisch-Auf-Frauen. Seit Januar 2021 war Aleksandar Knezevic nicht mehr im Handballgeschäft tätig – in der neuen Saison übernimmt er das Frauenteam des VfL Waiblingen.















Mit 2:30 Punkten stehen die Handballerinnen des VfL Waiblingen auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga. Der Abstieg in die zweite Liga ist für den Aufsteiger vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (18 Uhr/Rundsporthalle) gegen die HSG Blomberg-Lippe nur noch theoretisch zu verhindern. Dennoch hat der Club nun einen neuen Trainer gefunden: Aleksandar Knezevic unterschrieb beim VfL einen Zweijahresvertrag und wird von Sommer an die Nachfolge von Thomas Zeitz antreten. Sein Wechsel zum aktuellen Bundesliga-Vorletzten Sport-Union Neckarsulm (8:24 Punkte) steht schon längere Zeit fest.