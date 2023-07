1 Wolfgang Stoll Foto: /Christoph Balz

Der Bezirkstag Esslingen/Teck der Handballer war wahrscheinlich der letzte seiner Art. Der 71-jährige Wolfgang Stoll wurde für drei Jahre im Amt bestätigt – geht aber fest davon aus, dass er den Posten schon im Sommer 2025 los ist.















Link kopiert

Dass Sportfunktionäre auf Versammlungen einstimmig entlastet und wiedergewählt werden, ist alles andere als ungewöhnlich. Jeder ist froh, dass den Job einer macht und wenn er ihn so zur Zufriedenheit „seiner“ Vereine macht, wie es im Fall von Wolfgang Stoll und dem Handball-Bezirk Esslingen/Teck ist, dann ist es eh keine Frage. Etwas war beim Bezirkstag in Stolls Heim-Clubrestaurant in Wolfschlugen aber doch anders: Der 71-Jährige wurde für drei Jahre im Amt bestätigt. So weit, so normal. Aber er geht fest davon aus, dass er den Posten schon im Sommer 2025 los ist. „Für mich ist am 30. Juni 2025 Schluss“, sagte er nach der Sitzung mit Nachdruck und war dabei allerbestens gelaunt. Denn dann, so der Plan, wird sein Bezirk aufgrund der Fusion der drei baden-württembergischen Handball-Verbände und der damit einhergehenden Neueinteilung der Bezirke aufgelöst. Fast alle Esslingen-Teck-Vereine sollen dann in einen größeren, neuen Bezirk eingehen, der im Moment noch die Nummer 3 (von 8) trägt – und für den es irgendwann einen passenden Namen geben soll.