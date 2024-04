Handball – Baden-Württemberg Oberliga: Zwei Freunde und die vier Halbzeiten

1 Hatte viel Grund zum Jubeln: Marvin Fuß. Foto: /Herbert Rudel

Manuel Haas und Marvin Fuß verabschieden sich nach sieben Jahren vom Plochinger Handballpublikum. Der Aufstieg in die 3. Liga mit dem TV Plochingen war das Highlight.











Dass sie so viel frotzeln, ist das beste Zeichen dafür, wie eng die Beiden miteinander befreundet sind. „Er ist manchmal eine Diva“, sagt Marvin Fuß über Manuel Haas und erzählt lachend eine Anekdote vom gemeinsamen Skiurlaub. Haas setzt zur Replik an, hält dann kurz inne und erklärt grinsend nur: „Die Geschichte von Malle erzähle ich besser nicht.“ Fuß und Haas hatten lange Zeit, ihre Freundschaft zu pflegen. An diesem Samstag werden sie zum letzten Mal gemeinsam und mit gemischten Gefühlen bei einem Heimspiel der Handballer des TV Plochingen auflaufen. Um 20 Uhr geht es in der Aufstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TV Bittenfeld II.