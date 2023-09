1 Applaus von der Bank und Siegerfaust von Trainer Sven Strübin – es sah während der 60 Minuten nicht immer danach aus, dass es so kommen würde. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Plochingen gewinnt zum Auftakt der BWOL-Saison mit 27:23 gegen den HC Neuenbürg. Eine Umstellung der Abwehr ist der Schlüssel.











Die jungen Trommlern feuerten die Mannschaft bis zum Schluss mit Eifer an. Und nicht nur sie wurden belohnt: Die Handballer des TV Plochingen sind am Freitagabend mit einem am Ende zu deutlich ausgefallenen 27:23 (12:10)-Sieg gegen den HC Neuenbürg in die Saison der Baden-Württemberg Oberliga gestartet. Aber bis es so weit war, durchlebten sie wie ihre Gegner und die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle.