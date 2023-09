1 HSG-Spieler Lukas Lehmkühler (am Ball) war der Antreiber des Teams – und erzielte gegen den TSV Deizisau sieben Treffer. Foto: /Robin Rudel

Die HSG Ostfildern gewinnt das Aufsteiger-Duell der Baden-Württemberg Oberliga beim TSV Deizisau deutlich mit 40:23. Während es in der ersten Hälfte noch ein relativ offenes Spiel ist, lässt Ostfildern den Deizisauern nach der Pause keine Chance.











Es wird dunkel und still in der Hermann-Ertinger-Sporthalle in Deizisau. Dann erklingt elektronische Musik und ein Discolicht erleuchtet das Spielfeld. Ein Trommelwirbel kündigt die BWOL-Handballteams des TSV Deizisau und der HSG Ostfildern an, die aus der Kabine laufen und unter dem Applaus der 450 Zuschauer begrüßt werden.