1 Drei Handballtrainer, die sich was zu sagen haben, von links: Marco Gaßmann, Sven Strübin und Stefan Eidt. Foto: /Robin Rudel

Der TV Plochingen sowie die Aufsteiger HSG Ostfildern und TSV Deizisau starten in eine Handball-Saison der Baden-Württemberg Oberliga mit vielen Herausforderungen. Plochingen beginnt am Freitag, Deizisau und Ostfildern treffen sich am Samstag gleich zum Derby. Ein Trainer-Gespräch.











Eine Mannschaft, die zuletzt den Sprung zurück in die 3. Liga verpasst hat, und zwei Neulinge aus der Württembergliga: Die Handballer des TV Plochingen, der HSG Ostfildern und des TSV Deizisau sind in der am Wochenende startenden Saison Teil einer interessanten Baden-Württemberg Oberliga. Die Liga wurde geteilt, es wird in zwei Vorrundengruppen mit jeweils neun Mannschaften und anschließend einer Aufstiegsrunde mit acht und einer Abstiegsrunde mit zehn Teams gespielt. In der Saison drauf soll es dann wieder eine eingleisige Liga geben. Ob das alles so gut ist und vieles mehr, diskutierten die Trainer Sven Strübin (Plochingen), Marco Gaßmann (Ostfildern) und Stefan Eidt (Deizisau). Sie trafen sich in der Mitte in der Deizisauer Hermann-Ertinger-Halle, wo am Samstag (19 Uhr) gleich das Derby der Deizisauer mit der HSG steigt.