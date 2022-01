1 Sandro Münch setzt vor allem in der ersten Hälfte Akzente. Foto: /Herbert Rudel

Der Drittligist bezwingt am Samstagabend im Duell Letzter gegen Vorletzter den TSV Blaustein mit 37:32.















Plochingen - Bis zum 17. Spieltag mussten die Fans des TV Plochingen warten: Der Handball-Drittligist holte am Samstagabend den ersten Saisonsieg. Im Duell Letzter gegen Vorletzter besiegte der TVP den TSV Blaustein mit 37:32 (16:18). Dass die Begegnung vor allem aus Kampf und Krampf bestand, dass die Plochinger in dieser Liga wohl kaum einen schwächeren Gegner bekommen werden und dass der Sieg am Ende zu hoch ausfiel – geschenkt. Chefcoach Markus Klemencic-Müller und einige Spieler fehlten den Blausteinern coronabedingt.

Bei Plochingens Trainer Christian Hörner, der im Oktober von Michael Schwöbel übernommen hatte, herrschte Erleichterung pur. „Es fühlt sich sehr gut an. Ich denke, nicht nur der Mannschaft, sondern auch dem Trainerteam und dem ganzen Verein ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte er. Und: „Wir haben in den vergangenen Wochen viel investiert, endlich haben wir uns belohnt.“

Seit Wochen war vom Spiel gegen Blaustein die Rede, in dem nach den Aufgaben gegen die Top-Teams Konstanz und Fürstenfeldbruck endlich der erste Sieg eingefahren werden sollte. Etwas erstaunlich war es daher, dass die Ränge recht spärlich besetzt waren. Die, die da waren, bekamen allerdings handballerische Magerkost zu sehen. Auf beiden Seiten gab es viele technische Fehler, weshalb die Wechsel in den Führung auch weniger der Stärke der einen als der Schwäche der anderen Mannschaft zuzurechnen war. Beide Teams starteten nervös – und blieben es. Mit der ein paar Ausnahmen.

Die Plochinger, die auf Oskar Neudeck aufgrund einer Sprunggelenkverletzung verzichten mussten, gerieten zunächst mit 0:3 in Rückstand. Dann zogen sie, angetrieben von Spielmacher Sandro Münch, auf 10:7 vorbei – zur Pause lagen sie wieder mit 16:18 zurück. Nach dem 16:20 kurz nach dem Wechsel begann die Begegnung zu kippen – und auf Plochinger Seite die große Manuel-Haas-Show: Der Rückraumspieler traf aus fast allen Lagen. „Wenn es bei einem läuft, steckt das die anderen an“, freute sich Haas und fand das Gefühl des Sieges „einfach nur geil“. Die Plochinger glichen zum 25:25 aus und führten später sogar mit 33:28. Bei den Blausteinern ging am Ende nichts mehr. Und aus den Lautsprechern tönte: „Wir feiern die ganze Nacht.“