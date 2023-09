1 Simon Kosak setzt sich immer wieder mit vollem Körpereinsatz am Kreis durch und trifft elf Mal. Foto: /Robin Rudel

Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigt gegen Aufsteiger TGS Pforzheim keine Nerven und feiert im ersten Heimspiel verdient einen 39:33-Sieg.











Das Heimpublikum jubelte früh. Schon in der 41. Minute beim Stand von 30:20 waren sich die Zuschauer sicher: Das geben die Maddogs nicht mehr her. Zunächst aber hatten die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen beim am Ende klaren 39:33 (21:18)-Sieg ihre Probleme mit dem Angriff des Aufsteigers TGS Pforzheim. Es war im ersten Heimspiel der erste Saisonsieg.