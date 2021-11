1 Maximilian Hejny (in blau) kam zwar öfter mal durch, aber nicht oft genug. Foto: /Robin Rudel

Auch gegen Günzburg holen die Plochinger Drittliga-Handballer nichts Zählbares. Und nach der 27:31-Niederlage warten jetzt zwei andere Kaliber auf den TVP.















Plochingen - Handball kann manchmal kurios sein : In der Plochinger Schafhausäckerhalle steht es am Samstagabend in der Drittliga-Partie zwischen dem TVP und dem VfL Günzburg nach sechs Minuten 2:4. Die Hausherren drücken aber mächtig, ziehen erst eine gelbe Karte und nur drei Sekunden später eine Zwei-Minuten-Strafe für Gästespieler Daniel Jäger. 13 Sekunden später sieht VfL-Mann Michael Jahn nach einem Foul an Yannik Leichs – für das diese Karte erfunden worden sein muss – glatt rot. Doch was passiert? – Trotz der 4:6-Unterzahl macht Günzburg sein fünftes Tor, um im Anschluss auf 8:2 davonzuziehen.