1 Ronja Slawitsch spielte im vergangenen Sommer noch bei einem Test in Wolfschlugen. Bald ist das ihre sportliche Heimat. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen wollen aufsteigen – wenn auch nicht in dieser Saison. Drei Verstärkungen für den Sommer stehen fest.















Marco Melo ist in seiner Doppelrolle voll angekommen. Er ist bei den Handballerinnen des TSV Wolfschlugen nicht nur als Trainer entscheidend mit dafür verantwortlich, dass das Team an der Tabellenspitze der 3. Liga steht. Neuerdings hat er auch die Position des sportlichern Leiters inne – als dieser arbeitet er an einem zweitligatauglichen Kader. Die Personalplanung für die kommende Saison, so verkündet Melo, sind voraussichtlich bereit abgeschlossen.