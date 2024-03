Handball – 3. Liga: Wolfschlugen klettert auf Platz zwei

1 Die Abwehr des TSV Wolfschlugen arbeitet gegen die gegen Metzingen/Stuttgart erneut sehr bissig und erfolgreich. Foto: oh

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen besiegen die HSG Metzingen/Stuttgart mit 29:25 und verdrängen die Gegnerinnen von Platz zwei.











„Auf diese Frage habe ich gewartet“, sagt Marina Massong und lacht. Sie drängte sich nach diesem Spiel und dem Blick auf die Tabelle der 3. Handball-Liga der Frauen aber auch auf: Ärgern sie sich bei den Handballerinnen des TSV Wolfschlugen darüber, dass sie nicht für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga gemeldet haben? „Ne, da spielen ja leider andere Dinge als das Sportliche mit rein“, antwortete Trainerin Massong. Die Wolfschlugenerinnen haben bei der HSG Metzingen/Stuttgart mit 29:25 (15:12) gewonnen und die Gegnerinnen von Platz zwei verdrängt – der am Ende der Saison für die Spiele berechtigen würde. Für die HSG ist dies jedoch auch nicht so entscheidend, denn aus der Staffel möchte lediglich die SG Schozach/Bottwartal an den Aufstiegsspielen teilnehmen – da sonst niemand will, würde am Ende der Saison Platz vier dazu reichen, auf dem „Schobott“ gerade steht.