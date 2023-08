1 Jan Hirschmüller rückt zum Cheftrainer auf, die bisherigen „Junghornissen“ Romy und Lilly Allgaier sowie Finja Taeger und Greta Fündling (von links) sind in der 3. Liga gefordert. Foto: /Robin Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen starten mit gemischten Gefühlen in die Saison. Den Kader hat es ganz schön durcheinandergerüttelt.















Die Handball-Frauen des TV Nellingen bestreiten erst zwei Wochen nach dem Start der Drittliga-Saison ihr erstes Spiel – und es wartet am 16. September in der brandneuen Sporthalle 1 in Zweitliga-Absteiger SG Schozach/Bottwartal gleich ein dicker Brocken. Mehr als ein Achtungserfolg wird da wohl nicht drin sein, was auch TVN-Coach Jan Hirschmüller offen zugibt. „Es gibt Mannschaften, gegen die müssen wir nicht gewinnen“, bekennt der 39-Jährige, der bislang als Co-Übungsleiter fungierte, zur kommenden Runde aber mit der langjährigen Cheftrainerin Veronika Goldammer die Positionen tauscht.