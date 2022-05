1 Philipp Keppeler ist seit Wochen in guter Form – diesmal trifft er zehn Mal. Foto: /örn Kehle

Der Handball-Drittligist schlägt die HSG Bieberau/Modau mit 34:31 und ist dem Klassenverbleib sehr nah.















Solche Siege sind die schönsten: Viel Gegenwehr und am Ende verdient gewonnen. Im Fall des 34:31 (17:17)-Erfolges der Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen in der Abstiegsrunde gegen die HSG Bieberau/Modau kommt dazu: Die MadDogs sind ihrem Ziel sehr nah: Noch ein Erfolg am kommenden Samstag gegen den SV 64 Zweibrücken und der Klassenverbleib ist geschafft. Die Zweibrückener verloren am Sonntag etwas überraschend mit 23:27 beim HSC 2000 Coburg II.