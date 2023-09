Siebenmeter in letzter Minute bringt den Sieg

Die Drittliga- Handballer des TSV Neuhausen gewinnen mit 37:36 knapp gegen den TSB Heilbronn/Horkheim.











Kurz vor Ende der Drittliga-Partie zwischen den Handballern des TSB Heilbronn/Horkheim und des TSV Neuhausen steht es 36:36. In allerletzter Sekunde wird den Neuhausenern ein Siebenmeter zugesprochen. Timo Durst tritt an, versenkt den Ball und lässt sich für den Siegtreffer feiern. Neuhausens Trainer ist nach der Partie stolz auf die Leistung seines Teams und nimmt mit dem 37:36 (18:18)-Sieg eine persönliche Erfahrung mit: „Ich habe weder als Trainer noch als Spieler jemals gegen Heilbronn/Horkheim gewonnen, da ist eine solcher Erfolg schon etwas Besonderes.“ Nichtsdestotrotz will er den Sieg nicht allzu hoch hängen, da der TSV-Gegner einige Ausfälle verkraften musste.