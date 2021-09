1 Manuel Haas und der TV Plochingen tun sich gegen die Kornwestheimer Abwehr schwer. Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Drittligist ist in der Abwehr stark verbessert. Aber die die 26:34-Auftaktniederlage gegen Salamander Kornwestheim zeigt, wie schwer die Saison wird.

Plochingen - Irgendwann ging gar nichts mehr. Als knapp zehn Minuten vor dem Spielende Torhüter Manuel Weinbuch auf die Bank kam, damit die Handballer des TV Plochingen in einer Unterzahlsituation im Angriff mit einem sechsten Feldspieler agieren konnten, war dieser, nämlich Robin Brandner, bereits aufs Spielfeld gelaufen. Natürlich mussten die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz-Hebisch und Sonja Lenhardt dem Plochinger eine Zeitstrafe aufbrummen und Brandner musste sich neben den anderen Zweiminuten-Sünder Marvin Fuß setzen. Spielentscheidend war diese Situation vermutlich nicht, denn der TVP lag in der Drittliga-Partie gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 21:27 zurück. Am Ende stand es 26:34 (12:14) aus Plochinger Sicht – die nach dieser insgesamt frustrierenden Begegnung in ihrer Einschätzung bestärkt wurden, dass eine knüppelharte Saison vor ihnen liegt.