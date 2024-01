Handball – 3. Liga: Neuhausens Coup mit Fischer und Zeiler

1 Felix Zeiler und Lukas Fischer (rechts) haben schon in Plochingen erfolgreich zusammengespielt. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Drittligist TSV Neuhausen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Rückkehrer Lukas Fischer und Felix Zeiler vom VfL Pfullingen.











Die Fahrgemeinschaft kann bestehen bleiben. Sie fährt ab dem Sommer jedoch nicht mehr vom Stuttgarter Süden zur Kurt-App-Halle nach Pfullingen, sondern zur deutlich näheren Egelsee-Sporthalle nach Neuhausen. Die Verpflichtung des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen von Lukas Fischer und Felix Zeiler vom Ligakonkurrenten VfL Pfullingen kann getrost als Coup bezeichnet werden. Zusammen mit den bisher schon verkündeten Verlängerungen, Zugängen und der Einbindung einiger JANO-Talente können die Maddogs jetzt schon sicher sein, dass sie in der kommenden Saison einen guten Kader haben werden. So wollen sie sich – den Stand heute recht wahrscheinlichen Klassenverbleib in der laufenden Runde vorausgesetzt – weiter in der dritthöchsten Spielklasse etablieren.