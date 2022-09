1 Simon Kosak (Mitte) und die übrigen Neuhausener halten der SG lange stand – aber nicht bis zum Schluss. Foto: /Herbert Rudel

Es hat nicht viel gefehlt. Aber in den entscheidenden Situationen dann doch die nötige Abgezocktheit. Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen haben in einem intensiven Spiel knapp mit 33:35 – zur Pause stand es 14:15 – gegen die ambitionierte SG Pforzheim/Eutingen verloren. Die Partie war bis kurz vor Spielende noch völlig offen. Erst in den letzten zwei Minuten haben es die MadDogs verpasst, zu punkten.